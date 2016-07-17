Глава УГКЦ на прощі в Зарваниці закликав народи України та Польщі до примирення

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, з відповідною проповіддю він звернувся до прочан на Міжнаціональній прощі в Зарваниці, на яку прийшло понад 25 тис. паломників. Участь у ній також взяли глава польського католицького Єпископату, Познанський Архієпископ і Митрополит Станіслав Ґондецкі, владика Вільгельм з Австрії, правлячий єпископ дієцезії Граца, та владика Леон Дубравський, єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії.

«Ми разом хочемо вести наші народи дорогою примирення, бо це є та дорога, якою можуть і повинні іти християни Європи у ІІІ тисячолітті. Ми особливо молимося за цей тиждень у Польському Соймі, щоб політики якимись невластивими термінами не знищили ту справу польсько-українського примирення, яку наші Церкви вже століттями разом чинять і йдуть разом вперед», – сказав патріарх УГКЦ Святослав Шевчук.

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Станіслав Ґондецкі підкреслив на потребі думати про майбутнє і будувати його на позитивних засадах та взаєморозумінні.

«Ми – поляки і українці – є братами. Першочерговим у цьому братерстві є єдність віри, яку ми прийняли практично одночасно. Цього року ми святкували 1050-річницю хрещення Польщі, а ви нещодавно святкували 1025-річницю хрещення Русі. І це братство не стосується тільки минувшини, воно стосується теперішнього і майбуття», - наголосив Ґондецкі.

Шевчук у своє чергу також закликав прочан прислухатися «не до людського слова, яке вбиває, а Божого, яке дає життя».

Як повідомляв УНІАН, Міжнаціональна проща в Марійському центрі в Зарваниці на Тернопільщині тривала 16-17 липня.