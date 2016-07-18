На Тернопільщині у жінки викрали понад $10 тисяч

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка трапилася в ніч з 17 на 18 липня у селі Вербятин Бучацького району.

Злодії обікрали помешкання місцевої жительки, поки та відзначала з родичами весілля своєї доньки.

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Про крадіжку потерпілі дізналися вранці, коли повернулися зі святкування. Невідомі, віджавши металопластикове вікно, проникли до житлового будинку і забрали всі заощадження: 9,6 тис. доларів США та 26 тис. грн. Частина вкраденої суми мала йти на оплату за весілля.

Правоохоронці внесли подію до ЄРДР за ст. 185 ч. 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що завдала значної шкоди потерпілому).