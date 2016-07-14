На Тернопільщині двоє робітників, вимагаючи заборговану зарплату, потрощили квартиру бригадира та автомобіль.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в селі Васьківці Шумського району.

За даними правоохоронців, група з 5-ти найманих працівників, які виконували сільгоспроботи, не отримавши обіцяної зарплатні, прийшли до бригадира вимагати кошти. Налаштовані вони були агресивно, тож 62-річний бригадир, аби припинити скандал, пішов і закрився в власному помешканні.

Читайте такожУ Тернополі затримали чоловіка, який викрав з центрального парку частину огорожі (фото)

Тоді двоє працівників розбили вікно, проникли в будинок і потрощили у ньому всі меблі.

Після цього вони ще понищили автомобіль кума бригадира, який стояв на подвір’ї, і викрали з нього магнітолу.

Поліцейські встановили, що проникали до чужого помешкання неповнолітній житель села Новостав Шумського району та 28-річний житель Харкова.

Щодо них розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 162 ККУ (порушення недоторканності житла).

Також кримінальне провадження розпочато за фактом крадіжки магнітоли.