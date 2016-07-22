У Тернополі водій вантажівки на смерть збив 66-річну велосипедистку (фото)
11:41, 22 липня 2016Тернопіль
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У Тернополі водій вантажівки збив 66-річну велосипедистку, вона померла.
66-річну велосипедистка загинула / Фото ГУ НП у Тернопільській області
Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 8 год.
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За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля "ЗІЛ", виїжджав з другорядної дороги на головну на вул. Протасевича неподалік Гаївського перехрестя. У цей момент аналогічний поворот здійснювала велосипедистка. Вантажівка заднім колесом зачепила велосипед, внаслідок удару жінка отримала травми, несумісні з життям.
Водія вантажівки забрали для освідчення та перевірки на вміст алкоголю.
Відкрито кримінальне провадження.
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