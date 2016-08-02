Платники Тернопільщини за 7 місяців перерахували до Зведеного бюджету 1,818 млрд грн – на 17% більше від запланованого

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 17,3% більше від запланованого, додатково надійшло 268,3 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відрахування зросли на 14,2% або на 225,6 млн грн.

Надходження до державного бюджету сягнули 725 млн грн і становлять 113,1% прогнозних показників. У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 294,7 млн грн податку на додану вартість, 86,1 млн грн податку на прибуток та 18,9 млн грн акцизного податку.

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Місцеві бюджети за 7 місяців цього року отримали 1,93 млрд грн, приріст надходжень відповідно до очікуваного показника становить 184,2 млн грн. Порівняно з січнем-липнем минулого року надійшло на 354,4 млн грн або 48% більше коштів.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині завдяки системі електронних державних закупівель ProZorro за рік було зекономлено 2,7 млн грн.