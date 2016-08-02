На Тернопільщині почали діяти три сучасні вагових комплекси для зважування вантажівок

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, три вагові комплекси закупилиу зв’язку з тим, що в області почали активно проводити ремонт доріг і зараз докладають зусиль для того, щоб виконані роботи не були зведені нанівець багатонажним транспортом.

Як стверджують в прес-службі ОДА, аналогів даним ваговим комплексам в Україні немає.

Виробник два на них гарантію 10 років.

Як повідомляв УНІАН, у липні голова Тернопільської ОДА Степан Барна закликав органи місцевого самоврядування та активістів допомогти контролювати, аби дорогами області в спеку не їздили перевантажені вантажівки.

«Немає сенсу витрачати кошти на ремонт доріг, якщо вони будуть знищені вантажівками. Я думаю, що в питанні контролю мають брати участь і представники органів місцевого самоврядування, і громадських організацій. Це - спільна відповідальність», – підкреслив Барна.

Тоді ж було створено мобільні групи, до складу яких окрім правоохоронців увійшли представники органів місцевої влади та громадських організацій.