У Тернополі суд звільнив від відповідальності жінку-поліцейську, яка керувала службовим авто у стані наркотичного сп’яніння

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк, спочатку міськрайонний суд прийняв рішення позбавити жінку права керування транспортними засобами на 2 роки.

Однак вона зуміла оскаржити дане рішення в апеляційному суді.

«Були всі докази наркотичного сп’яніння, є відео, яке підтверджує, що людина керувала службовим автомобілем на вул. Живова у цьому стані. Однак суд чомусь вирішив по-іншому. Суддя мотивував це тим, що медична довідка, в якій було зафіксовано факт наркотичного сп’яніння, не відповідає вимогам, бо виписана на формі попереднього, а не нового зразка», – розповів Струк.

Як повідомляв УНІАН, патрульну, яка у робочий час перебувала за кермом авто під дією важких наркотиків, затримали 28 березня.

Після дисциплінарного стягнення її 14 червня було звільнено з патрульної поліції Тернополя.