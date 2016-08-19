Загиблим бійцям АТО присвоїли звання "Почесний громадянин Тернополя" посмертно

15:45, 19 серпня 2016
Тернопіль
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Звання «Почесний громадянин Тернополя» посмертно присвоїли бійцям, які загинули у зоні АТО.

Фото прес-служби Тернопільської міської ради

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Тернопільської міської ради.

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Загалом у списку семеро бійців. Це генерал-майор Сергій Кульчицький, військовослужбовці Володимир Вовк, Юрій Горайський, Михайло Думанський, Андрій Питак, Михайло Стасів та Володимир Яницький.

Окрім того, почесними тернополянами стали громадський діяч з Батумі Гоча Аробелідзе та ректор Тернопільського національного педагогічного Університету імені Володимира Гнатюка Володимир Кравець.

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