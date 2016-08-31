Тернополянка повірила шахраям у свою перемогу в лоторею і віддала 28 тисяч гривень за доставку "виграшу"

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні 31 серпня на мобільний телефон дівчини надійшло повідомлення про те, що вона стала власником нового автомобіля.

Тернополянка зателефонувала за вказаним у повідомлені номером, аби дізнатися про умови акції. Невідомий чоловік, представившись працівником автомобільної компанії, яка проводить лотерею, пояснив їй, що для отримання виграного нею автомобіля необхідно оплатити усі витрати з його доставки.

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За вказівкою шахраїв, дівчина оплатила кошти за оформлення документації на транспорт, послуги кур’єра, який доставить усі документи, та транзитні номери.

Загалом вона перевела 28 тис. грн.

Одразу після цього номер, за яким вона телефонувала, відключився від мережі.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).