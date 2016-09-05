З Тернопільщини в зону АТО вирушили 30 співробітників СБУ.

Як повідомили УНІАН в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, там вони замінить своїх колег, які тривалий час несли службу на сході.

До складу зведеного підрозділу увійшли працівники, котрі вже мають досвід участі у бойових діях, а також бійці, які пройшли посилену оперативно-бойову підготовку.

Перебуваючи у районі проведення АТО, працівники СБУ протидіятимуть учасникам терористичних організацій у вчиненні терористичних актів, їх спробам насильницької зміни конституційного ладу, посяганням на територіальну цілісність та недоторканість України. Окрім проведення оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів у безпосередній близькості до тимчасово контрольованих бойовиками територій, співробітники УСБУ виконуватимуть важливу місію з відновлення авторитету влади та нормальної життєдіяльності постраждалого від російської агресії Донбасу.

Провести оперативну групу на схід прийшли члени сімей, друзі та колеги військовослужбовців. Зведену групу благословили представники духовенства, окропивши бійців свяченою водою.

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Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна під час проводів подякував співробітникам СБУ за їх самовідданість, рішучість та наполегливість у справі захисту незалежності України

«Ті завдання, які на сьогоднішній день постали перед Службою безпеки України, є дуже важливими і я вдячний офіцерам Тернопільського УСБУ за те, що ви гідно виконуєте свій обов’язок, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність нашої держави», – сказав Барна.

Також до бійців зведеного загону звернувся голова обласного об’єднання сільськогосподарських підприємств Микола Пилипів, учасники якого надали допомогу у спорядженні та екіпіруванні групи.

«Рада сільгосппідприємств на протязі двох років неодноразово направляла допомогу у район проведення АТО, але це для нас не стало якоюсь буденністю, бо у кожному конкретному випадку приходить якесь хвилювання, приходить трепет і думка про те, як наші воїни перебувають біля небезпечного ворога, як їм можна допомогти. Сьогодні ми в черговий раз маємо можливість приймати участь у проводах бійців на схід. Тому, в першу чергу, хочу побажати вам належно виконати свій обов’язок та повернутися живими і здоровими, а всім нам жити в мирі і злагоді», - сказав Пилипів.