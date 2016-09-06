На Тернопільщині під час пожежі у гаражі згоріли автомобіль та мотоцикл

На Тернопільщині внаслідок пожежі у гаражі пошкоджено автомобіль та знищено мотоцикл.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора в селі Королівка Борщівського району. Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок численних опіків, отриманих під час спалювання стерні, помер 70-річний чоловік За попередніми даними, в гаражі спочатку загорівся автомобіль. Внаслідок пожежі пошкоджено авто та речі домашнього вжитку, знищено мотоцикл «ІЖ». Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі.

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