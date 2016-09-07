На Тернопільщині викрили двох шахраїв, які обдурювали самотніх літніх людей у селах.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора у поліцію звернулися четверо стареньких жительок села Кокорів Кременецького району із повідомленням, що їх обдурили працівники страхової компанії.

Поліцейські встановили, що двоє невідомих уміло переконували літніх людей застрахувати своє житло в їхній фірмі та одразу на місці пропонували скласти договір. При цьому вказували до сплати суму на кількасот гривень більшу, ніж, як виявилося згодом, була обумовлена в договорі, а різницю клали собі в кишеню.

Лише декілька годин знадобилися поліцейським, щоб встановити особи шахраїв. Ними виявилися 26-річна та 18-річний жителі Тернополя.

Правоохоронці задокументували ще декілька заяв за фактом даного злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).