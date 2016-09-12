У Тернополі через підозрілу сумку з головпоштамту евакуювали 100 людей

15:16, 12 вересня 2016
Тернопіль
258 0

У Тернополі близько години був обмежений доступ до приміщення головпошти через підозрілу сумку.

/ wikimapia.org

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, сьогодні о 9:57 на лінію 102 надійшло повідомлення про підозрілий предмет на другому поверсі приміщення головного відділення пошти на вулиці Чорновола, 4.

На місце події виїхали правоохоронці, експерти-вибухотехніки та інші екстрені служби.

Читайте такожУ Тернополі студент повідомив про "замінування" власного вузу, щоб перевірити, як будуть діяти екстренні служб

Вони евакуювали близько 100 осіб і оглянули невідому знахідку.

У ході перевірки стало відомо, що сумка загрози не несе,  жодних вибухо-небезпечних предметів у ній не виявили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter