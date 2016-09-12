У Тернополі через підозрілу сумку з головпоштамту евакуювали 100 людей
15:16, 12 вересня 2016Тернопіль
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У Тернополі близько години був обмежений доступ до приміщення головпошти через підозрілу сумку.
З поштамту евакуювали людей / wikimapia.org
Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, сьогодні о 9:57 на лінію 102 надійшло повідомлення про підозрілий предмет на другому поверсі приміщення головного відділення пошти на вулиці Чорновола, 4.
На місце події виїхали правоохоронці, експерти-вибухотехніки та інші екстрені служби.
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Вони евакуювали близько 100 осіб і оглянули невідому знахідку.
У ході перевірки стало відомо, що сумка загрози не несе, жодних вибухо-небезпечних предметів у ній не виявили.
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