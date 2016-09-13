На Тернопільщині до опалювального сезону готові вже 80% котелень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської ОДА Михайло Олійник.

«В області до осінньо-зимового періоду підготовлено 1 тис. 14 котелень із запланованих 1 тис. 264, замінено 21 котел на відомчих котельнях із запланованих 25. Підготовлено 274,4 км теплових мереж із запланованих 320,4 км, комплексно підготовлено 2 тис. 33 житлових будинки із запланованих 2 тис. 536 та 1113 об’єктів соціально-культурного призначення із запланованих 1367», – сказав Олійник.

За його даними, в опалювальному сезоні 2016/2017 року працюватиме 1 тис. 266 котелень, з них на альтернативних видах палива – 219 (21 комунальна та 198 відомчих), 86 – на електричній енергії, 172 – на вугіллі.

«Цього року на заміну котлів та інші заходи з енергоефективності Тернопільщина отримала з держбюджету 50 млн грн. Такого раніше не було. Це значна сума, яка свідчить про те, що в державі нарешті починають вирішувати ті проблеми, на які раніше не звертали увагу», – сказав голова ТОДА Степан Барна.

Олійник додав, що в рамках підготовки до зими заготовлено 14,6 тис. т сипучого матеріалу і реагентів, а також 49 одиниць спеціалізованої техніки.