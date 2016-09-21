На Тернопільщині за 8 місяців працевлаштували 176 демобілізованих військових

Як повідомив УНІАН директор обласного центру зайнятості Петро Химейчук, з них 20 отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 68 повернулись на військову службу за контрактом, 43 проходили професійне навчання, 32 працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Станом на 1 вересня ц.р. для 873-х колишніх учасників АТО продовжується пошук роботи.

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Загалом у місцевих центрах зайнятості Тернопільщини впродовж січня-серпня поточного року зереєстрували 1 тис. 268 безробітних демобілізованих учасників АТО, з яких 34 – інваліди.

«До таких людей фахівці центрів зайнятості відносяться з особливою увагою, враховуючи соціальні, емоційні, психологічні аспекти. Усім надаються інформаційні та консультаційні послуги. Також колишнім воїнам пропонують започаткувати власну справу, тимчасову зайнятість, професійне навчання чи перенавчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття», – розповів Хімейчук.