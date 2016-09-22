На Тернопільщині затор на трасі утворило пальне, розлите через ДТП з автоцистерною (фото)

Як повідомляє центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 21 вересня до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі у селі Кровинка Теребовлянського району.

На місце події оперативно направили черговий караул 12-ї ДПРЧ.

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По прибуттю на місце було з'ясовано, що на автодорозі зіткнулися автомобілі «Москвич комбі» та Scania R420.

Рятувальниками було проведено заходи щодо запобігання займання розлитого пального.

Як повідомляє видання TeNews, ДТП зумовило на трасі кілометрові затори. Через розлиття пального асфальт посипали піском.