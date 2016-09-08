У Тернополі внаслідок ДТП загинула 4-річна дитина

18:27, 08 вересня 2016
Тернопіль
1879 0

У Тернополі внаслідок ДТП загинула 4-річна дитина.

мчс гсчс дтп / kyivobl.mns.gov.ua

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, трагедія сталася сьогодні о 13 год на вул.  Мазепи.

Читайте такожНа Тернопільщині чоловік побив односельця, після чого влаштував ДТП

За попередніми даними, мати купувала продукти в людей на тротуарі і відволіклася.

В цей момент її 4-річний син вибіг на дорогу і потрапив під задні колеса вантажівки, як їхала проїжджою частиною.

Дитина загинула одразу.

Матір в стані шоку з місця події забрала швидка.

Правоохоронці освідчили водія, встановлено, що він був тверезий.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter