У Тернополі внаслідок ДТП загинула 4-річна дитина
18:27, 08 вересня 2016Тернопіль
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У Тернополі внаслідок ДТП загинула 4-річна дитина.
Матір в стані шоку з місця події забрала швидка / kyivobl.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, трагедія сталася сьогодні о 13 год на вул. Мазепи.
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За попередніми даними, мати купувала продукти в людей на тротуарі і відволіклася.
В цей момент її 4-річний син вибіг на дорогу і потрапив під задні колеса вантажівки, як їхала проїжджою частиною.
Дитина загинула одразу.
Матір в стані шоку з місця події забрала швидка.
Правоохоронці освідчили водія, встановлено, що він був тверезий.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого).
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