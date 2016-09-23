У Тернополі у чоловіка, який приїхав купити автомобіль, викрали понад 4 тис. доларів

13:45, 23 вересня 2016
Тернопіль
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У Тернополі у чоловіка викрали 4 тисяч доларів під час випробування обраного автомобіля

Злодії розбили вікно автомобіля чоловіка і викрали з салону барсетку / ZN.UA

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора житель Теребовлі приїхав до обласного центру купити автомобіль.

Допоки він з продавцем випробовував обрану машину, з його транспорту викрали 4 тис. доларів та 2 тис. грн.

Злодії розбили вікно і викрали з салону барсетку, в якій були всі гроші.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

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