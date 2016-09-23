У Тернополі у чоловіка, який приїхав купити автомобіль, викрали понад 4 тис. доларів
13:45, 23 вересня 2016Тернопіль
261 0
У Тернополі у чоловіка викрали 4 тисяч доларів під час випробування обраного автомобіля
Злодії розбили вікно автомобіля чоловіка і викрали з салону барсетку / ZN.UA
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора житель Теребовлі приїхав до обласного центру купити автомобіль.
Допоки він з продавцем випробовував обрану машину, з його транспорту викрали 4 тис. доларів та 2 тис. грн.
Злодії розбили вікно і викрали з салону барсетку, в якій були всі гроші.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter