У ДТП на Тернопільщині загинув водій
12:14, 31 жовтня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області внаслідок ДТП загинув водій.
rutrassa.ru
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції Тернопільської області, аварія сталася на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці у смт. Дружба Теребовлянського району у п’ятницю.
Водій автомобіля "ВАЗ 21099" не впорався з керуванням під час маневру обгону. Внаслідок цього автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся.
Водій загинув на місці автопригоди.
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