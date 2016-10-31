У ДТП на Тернопільщині загинув водій

12:14, 31 жовтня 2016
Тернопіль
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У Тернопільській області внаслідок ДТП загинув водій.

rutrassa.ru

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції Тернопільської області, аварія сталася на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці у смт. Дружба Теребовлянського району у п’ятницю.

Водій автомобіля "ВАЗ 21099" не впорався з керуванням під час маневру обгону. Внаслідок цього автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся.

Водій загинув на місці автопригоди.

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