У Тернополі провели вишкіл з вогневої підготовки для місцевих загонів самооборони

Як повідомив УНІАН прес-офіцер Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Василь Лабай, участь у навчанні взяли майже 100 військовозобов’язаних із Зборівського та Козівського районів, які входять до ядра загонів територіальної оборони.

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Ці формування укомплектовані із числа військовозобов’язаних громадян, які не залучалися до заходів часткової мобілізації

«У разі якщо буде введено правовий режим воєнного стану, ці військовозобов’язані залучатимуться до охорони та оборони найбільш важливих державних об’єктів комунікацій на території області. Військовозобов’язані загонів тероборони не направлятимуться у зону проведення АТО, а у разі потреби виконуватимуть завдання виключно на території Тернопільщини», – зазначив тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара Тернопільського обласного військкомату Олександр Скумбрій.

Навчання зі стрільби та тактичної медицини відбулися на базі навчального центру Тернопільської окремої артилерійської бригади.