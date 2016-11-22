Начальник управління ЖКГ Тернополя подав у відставку через незадовільне прибирання міста під час снігопаду

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідну заяву на ім’я міського голови він подав сьогодні під час наради, яка стосувалася вивчення незадовільної роботи усіх служб, які б мали прибирати місто.

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Присутні на засіданні керівники управлінь та ЖЕКів доповіли про етапи ліквідації наслідків снігопаду в місті та напрацювали першочергові заходи, які потрібно провести, щоб уникнути снігової блокади міста у майбутньому.

«Комунальні структури були не готові до такої кількості снігу, з сніговою стихією не впорались ні техніка, ні люди. Тому сьогодні, не знімаючи з себе відповідальності, я прошу вибачення перед тернополянами», – сказав Лесів, подаючи заяву на звільнення з посади.

Водночас депутати міськради переконані, що відповідальність в першу чергу повинен нести заступник міського голови Владислав Стемковський і вимагатимуть його звільнення через систематичні снігові колапси у місті.

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Як повідомляв УНІАН, у Тернополі після снігопаду 13 листопада було паралізовано роботу громадського транспорту та припинено вивезення сміття через нерозчищені від снігу дороги та двори.

Виявилося, що фірма-підрядник, якій доручили прибирання міста, фактично не була готова до таких робіт, не маючи достатньо техніки. Чиновники міськради, які би мали контролювати найняту структуру, цього не зробили.

Аби якось згасити хвилю громадського обурення, яка наростала у місті, мерія запровадила безкоштовний проїзд у тролейбусах міста з 15 по 17 листопада, а згодом пообіцяла компенсувати витрати на лікування травмованим.