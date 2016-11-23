На Тернопільщині зарезервовано 5 тис. га землі для учасників АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом площу зарезервованих для учасників АТО земельних ділянок доведено до 5 тис. га.

Дані ділянки будуть використані для будівництва та обслуговування житлових будинків, ведення індивідуального садівництва та особистого селянського господарства.

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Найбільшу кількість земель землевпорядники зарезервували у Зборівському районі – 503 га, Борщівському та Шумському районах – по 492 га, Козівському районі – 387 га та Заліщицькому районі – 364 гектари. Також у Бучацькому, Гусятинському та Теребовлянському районах зарезервовано по більше ніж 300 гектарів для надання у власність учасникам антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок листопада на Тернопільщині учасники АТО отримали 4 тис. 268 дозволів на розробку землевпорядної документації на землі площею 2 тис. 306 га.