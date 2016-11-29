На Тернопільщині попередили спробу передати ув’язненому наркотики, сховані у кросівках
14:52, 29 листопада 2016Тернопіль
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Поліетиленові пакетики із зеленою речовиною рослинного походження виявили під устілками кросівок.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження / vesti
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про виявлення наркотичної речовини до Гусятинських поліцейських надійшло від чергового Копичинецької колонії учора.
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Незаконну передачу правоохоронці вилучили.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (збут чи передача наркотичних речовин у місця позбавлення волі).
Особу відправника кросівок встановлюють.
Як повідомляв УНІАН, цього місяця в Копичинецькій колонії наркотики виявили у варениках, які мати передала своєму синові.
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