На Тернопільщині попередили спробу передати ув’язненому наркотики, сховані у кросівках

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про виявлення наркотичної речовини до Гусятинських поліцейських надійшло від чергового Копичинецької колонії учора.

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Незаконну передачу правоохоронці вилучили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (збут чи передача наркотичних речовин у місця позбавлення волі).

Особу відправника кросівок встановлюють.

Як повідомляв УНІАН, цього місяця в Копичинецькій колонії наркотики виявили у варениках, які мати передала своєму синові.