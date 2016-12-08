У Тернополі затримали чоловіка, який викрадав автомобільні номерні знаки з іноземною реєстрацією (відео)

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, на службу 102 учора о 2-ій ночі зателефонував заявник і повідомив, що на вул. Київській він переслідує автомобіль таксі Lada Kalina, водій якого здійснив крадіжку номерних знаків.

Вказаний транспортний засіб патрульні виявили на перехресті вулиць Київська-Тарнавського та почали переслідування зі спецсигналом та проблисковими маячками. Водій не реагував на вимогу полісменів про зупинку транспортного засобу. На вул. Чубинського автомобіль зупинився, таксист спробував втекти у двір будинку, але його оперативно затримали патрульні поліцейські.

Інспектори провели поверхневу перевірку транспортного засобу. Відтак виявили кілька пар номерних знаків іноземної реєстрації та пакетики з речовиною білого кольору.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

31-річний громадянин перебував з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Однак від освідування відмовився у присутності двох свідків.

На водія патрульні склали два протоколи: за ст.130 (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння) та 122-2 КУпАП (невиконання водієм вимоги про зупинку).

Після цього водія передали слідчим міськвідділу.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі почастішали крадіжки номерних знаків з іноземною реєстрацією, які водіям потім пропонують повернути за винагороду.