Завтра, 14 грудня, у Тернополі відбудеться перший регіональний бізнес-форум “Україна - країна підприємців”.

Як повідомили УНІАН організатори форуму, планується, що участь у ньому візьмуть понад 200 молодих підприємців і тих, хто планує відкрити власну справу.

На учасників форуму чекають виступи представників влади, громадських організацій, історії успіху молодих українських підприємців.

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Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.

Участь у форумі – безкоштовна.

Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку прагне показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості й перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи та продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.