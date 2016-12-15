На Тернопільщині шахрайки видурили у літнього чоловіка 25 тис. грн

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про інцидент поліцейських повідомив 89-річний житель села Мізюринці Шумського району.

За його словами, до нього в помешкання прийшли дві жінки, які представились соцпрацівниками і повідомили, що вони проводять обмін старих банкнот на нові. Господар витягнув для обміну 25 тис грн.

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Згодом він виявив, що йому в руки дали лише кілька нових купюр, хоча йому здавалося, що обміняли йому всю суму.

За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження.