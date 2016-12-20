У Тернополі затримали 19-річного п’яного водія, який ніколи не здавав на права

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, юнака затримали учора за кремом автомобіля Opel Vectrа.

Драгер показав 2, 59 проміле алкоголю в його крові, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

При спілкуванні з інспекторами водій ледь тримався на ногах.

При перевірці документів з’ясувалося, що 19-річний тернополянин ніколи не отримував водійського посвідчення.

На даного водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 (керування у стані алкогольного сп’яніння та винесли постанову) за ч.2 ст. 126 КУпАП (керування автомобілем особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом).