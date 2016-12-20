У Тернополі затримали 19-річного п’яного водія, який ніколи не здавав на права
11:50, 20 грудня 2016Тернопіль
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При спілкуванні з інспекторами водій ледь тримався на ногах.
Фото Autocentre.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, юнака затримали учора за кремом автомобіля Opel Vectrа.
Драгер показав 2, 59 проміле алкоголю в його крові, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.
При спілкуванні з інспекторами водій ледь тримався на ногах.
При перевірці документів з’ясувалося, що 19-річний тернополянин ніколи не отримував водійського посвідчення.
На даного водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 (керування у стані алкогольного сп’яніння та винесли постанову) за ч.2 ст. 126 КУпАП (керування автомобілем особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом).
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