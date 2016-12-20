Тернопільська міськрада закликала Кабмін скасувати для підприємців додаткові звіти щодо продажу алкоголю

Як передає кореспондент УНІАН, по це йдеться у зверненні, прийнятому сьогодні депутатами на сесії міськради.

У ньому сказано, що наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016р. №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» затверджено нові форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядок їх заповнення.

Наказ набрав чинності 22 квітня 2016 року. Ним передбачено, що до звітності щодо продажу алкоголю додалося пиво. В наказі також йдеться, що звіти подаються всіма суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, у тому числі тими, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Звіт має бути зданий за кожний місяць до 10 числа, за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями передбачений штраф у розмірі 17 тис. грн.

Депутати вважають даний наказ тиском на підприємців.

«В той час коли на всіх рівнях влади йдеться мова про зменшення податкового тиску, то саме вищевказаним наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016р. №49 цей тиск тільки посилюється. Особливо представників малого та середнього бізнесу обурює розмір штрафних санкцій та відсутність можливості корегування звіту. Тобто за будь-яку помилку у звіті – штраф 17 тис. грн. Більшість представників малого та середнього бізнесу у такі скрутні часи для нашої держави не мають змоги додатково вводити у штат системних адміністраторів та працівників лише заради ведення кількісно-сумової звітності по реалізації алкогольних напоїв», – йдеться у зверненні.

У ньому депутати також вказують, що даний звіт дублює звітність, яка вже запроваджена та в якій відображено кількість проданого товару поштучно.

Відтак депутати закликали Кабмін доручити Міністерству фінансів України скасувати окремі додатки до наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016р. №49, зокрема, форму звіту № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» та порядок заповнення форми звіту № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі».