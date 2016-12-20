На Тернопільщині рятувальники отримали апарати для захисту органів дихання на 200 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, участь у відкритті взяли начальник обласного управління держслужби України з надзвичайних ситуацій Віктор Маслей, голова Борщівської РДА Людмила Юзьків, голова райради Іван Кобилянський та виконувач обов'язків міського голови Галина Ковбель.

Під час відкриття рятувальникам вручили 8 апаратів на стиснутому повітрі фірми Drager та 21

-ну панорамну маску для захисту органів дихання, придбаних за сприяння Борщівської РДА, депутатів міської та районної ради.

Для заправки даних апаратів використовуватиметься компресор на стиснутому повітрі, подарований борщівським рятувальникам колегами-вогнеборцями з міста Ястшембе-Здруй Республіки Польща.

Маслей висловив подяку представникам органів місцевого самоврядування, обласній раді та адміністрації за сприяння та підтримку Служби порятунку.

«Лише спільними зусиллями ми зможемо протистояти стихіям та досягти безпеки та добробуту для наших громадян», – сказав він під час відкриття.

На завершення Маслей подякував особовому складу за високий професіоналізм і сумлінне виконання службових обов’язків та побажав, аби рятувальники після нелегкої щоденної бойової роботи завжди повертались до рідних домівок цілими та неушкодженими.