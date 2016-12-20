На Тернопільщині через зволікання голів територіальних громад досі не освоєно 30% наданих державою коштів – ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, про це він вів мову під час наради з керівниками об'єднаних територіальних громад у зв’язку з тим, що ними освоєно лише 70% виділених їм коштів.

Тоді як до кінця бюджетного року залишається зовсім мало часу: близько тижня, аби завершити фінансування виконаних робіт.

«Цей час треба використати з максимальною ефективністю. Держава виконала свої зобов’язання, ми як обласна адміністрація постійно надавали консультації, допомагали в організаційних моментах. Отже, були створені усі можливості для того, щоб ці кошти були спрямовані на вирішення конкретних проблем жителів тієї чи іншої місцевості», – підкреслив Барна.

За його даними, найкраще з освоєнням отриманих коштів справилися Заводська ОТГ, Лопушненська, Гусятинська, Васильковецька, Озерянська, Новосільська та Скориківська.

«Ті голови громад, які працювали протягом року – мають реальний результат. Він помітний, його відчувають місцеві жителі. Інші, які не освоїли коштів, просто позбавляють людей можливості жити в кращих умовах. Та їм слід пам’ятати, що і відповідь їм тримати перед людьми своєї ж громади», – застеріг Барна.

За його даними, на даний час в області реалізовується 194 проекти розвитку інфраструктури громад, на реалізацію яких було виділено 141,55 млн грн субвенції. Переважна частина проектів стосується ремонту доріг, шкіл, дитячих навчальних закладів, а також об'єктів житлово-комунальної інфраструктури. На даний час більшість об'єктів уже завершені будівництвом і здійснюється процедура їх введення в експлуатацію.