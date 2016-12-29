Наступного року на Тернопільщині планують відновити санну та лижо-ролерні траси

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова ОДА Степан Барна під час нагородження кращих спортсменів області в номінації «Герої спортивного року – 2016».

«Фінансування спортивної галузі Тернопільщини у 2016 році безпрецедентно збільшено. Питання розвитку спорту області й надалі залишатиметься певним пріоритетом обласної державної адміністрації й депутатів обласної ради. Вже з наступного року ми почнемо реалізовувати стратегію відновлення й реконструкції наявних у нас унікальних комплексів. Санної траси у Кременці, лижо-ролерної траси у Підгородньому, для прикладу. Також у мене є мрія – створити повноцінний гребний канал на базі тернопільського ставу», – сказав Барна.

Читайте такожМузичук стала чемпіонкою світу зі швидких шахів

За його даними, на розвиток й покращення спортивної інфраструктури в області у наступному році планується спрямувати щонайменше 10% з Фонду регіонального розвитку (від 10 до 20 млн грн).

«Сьогодні за державні кошти паралельно завершується будівництво п’яти майданчиків зі штучним покриттям у Бережанах, Зборові, Козові та Підгайцях. Також розроблена спільна стратегія подальших дій з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелком, згідно якої у кожному районі планується облаштування поля зі штучним покриттям», – повідомив Барна.

Ві також поставив завдання перед кожною об’єднаною громадою передбачити додаткові ресурси для розвитку спортивної інфраструктури.