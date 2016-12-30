На Тернопільщині на могилі загиблого в АТО бійця освятили пам’ятну стелу

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, помолитись за упокій героя прийшли батьки, друзі, сусіди та побратими, представники районної та місцевої влади, військового комісаріату, воїни АТО, представники ГО «Самооборона Заліщицького району», громадськість села.

"Ми маємо пам`ятати про подвиг кожного земляка. Тому цей пам`ятник буде постійно нагадувати не тільки нам, але й нащадкам про те, що за єдність України було віддано людські життя і пролито багато крові", - зазначив голова Заліщицької РДА Борис Шипітка.

Довідка УНІАН. Володимир Марусич у 1999 році був призваний в ряди Збройних сил України. Службу проходив у танкових військах на Чернігівщині.

У 2003 році знову пішов у військо на службу за контрактом. Опісля проживав у Солоному.

Володимир Марусич був членом ГО «Самооборона Заліщицького району», чатовим 4-ї чоти.

В серпні 2014 року був призваний під час третьої хвилі мобілізації, підготовку проходив на полігоні у Львівській області.

Загинув 6 листопада 2014 під Лисичанськом (Луганська область) під час обстрілу блокпоста російськими «градами». Похований 12 листопада в рідному селі.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.