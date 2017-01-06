"Схід та захід разом": 15 дітей з Луганської області відсвяткують Різдво на Тернопільщині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

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"Те, що гості зі сходу із задоволенням приїжджають на Тернопільщину, свідчить про єдність нашої України. Ви повинні перейняти культуру й традиції нашої місцевості, щоб у подальшому перенести її на Луганщину. Нехай кожен день вашого перебування на Тернопільщині буде змістовним та насиченим. Чекаємо вас у гості завжди", – сказав під час зустрічі з дітьми голова ОДА Степан Барна.

Діти з Луганщини проживають у сім`ях Теребовлянського району. Вони вже відвідати печери та дендропарк, також планується поїздка у Зарваницький духовний центр.

Різдво зустрінуть у теплому родинному колі.