"Схід та захід разом": 15 дітей з Луганської області відсвяткують Різдво на Тернопільщині
Школярі Рубіжанського району Луганської області приїхали на Тернопільщину у рамках культурного обміну "Схід та захід разом".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі облдержадміністрації.
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"Те, що гості зі сходу із задоволенням приїжджають на Тернопільщину, свідчить про єдність нашої України. Ви повинні перейняти культуру й традиції нашої місцевості, щоб у подальшому перенести її на Луганщину. Нехай кожен день вашого перебування на Тернопільщині буде змістовним та насиченим. Чекаємо вас у гості завжди", – сказав під час зустрічі з дітьми голова ОДА Степан Барна.
Діти з Луганщини проживають у сім`ях Теребовлянського району. Вони вже відвідати печери та дендропарк, також планується поїздка у Зарваницький духовний центр.
Різдво зустрінуть у теплому родинному колі.