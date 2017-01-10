На Тернопільщині за період новорічно-різдвяних свят трапилося 22 квартирні крадіжки
11:40, 10 січня 2017Тернопіль
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На Тернопільщині за період новорічно-різдвяних свят трапилося 22 квартирні крадіжки.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, загалом за 9 днів 2017 року в області зареєстрували 97 крадіжок.
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65 з них стосуються крадіжок приватного майна.
Окрім того зареєстровано 22 квартирні крадіжки. Також було вкрадено три автомобілі.
За фактами крадіжок відкрито кримінальні провадження.
Правоохоронці розшукують злодіїв.
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