На Тернопільщині за період новорічно-різдвяних свят трапилося 22 квартирні крадіжки.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, загалом за 9 днів 2017 року в області зареєстрували 97 крадіжок.

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65 з них стосуються крадіжок приватного майна.

Окрім того зареєстровано 22 квартирні крадіжки. Також було вкрадено три автомобілі.

За фактами крадіжок відкрито кримінальні провадження.

Правоохоронці розшукують злодіїв.