На Тернопільщині госпіталізовано двох осіб, які отруїлися чадним газом під час пожежі

12:14, 12 січня 2017
Тернопіль
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На Тернопільщині госпіталізовано двох осіб, які отруїлися чадним газом під час пожежі.

Фото: Центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 12.16 на пункт зв’язку 17-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в кімнаті житлового будинку на вул. Чорновола в Зборові.

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На момент прибуття вогнеборців загальна площа пожежі становила близько 5 м кв.

О 12.33 пожежу було локалізовано, о 13.25 - ліквідовано.

Під час гасіння пожежі врятовано та передано працівникам швидкої допомоги двох травмованих мешканців будинку, громадян 1933 та  1959 років народження. З ознаками гострого отруєння продуктами горіння їх шпиталізовано до Зборівської районної клінічної лікарні.

Також від вогню врятовано будівлю та інші матеріальні цінності.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

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