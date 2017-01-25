На Тернопільщині цукрові заводи збільшили обсяги виробництва на третину

Як повідомив начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій Майка, в загальному цукру виробили 190 тис. т, що на 60,8 тис. т або 32% більше, ніж в минулому році.

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За даними Майки, виробництво цукру в цьому році здійснювали 3 з 7 ми цукрозаводів області: Збаразьке і Хоростківське виробництва ТОВ «Компанія«Галичина цукор», а також Чортківське ТОВ «Радехівський цукор».

Завод в Козовій працював тільки як пункт прийому буряків, оскільки зібраного буряка не вистачило, щоб економічно було доцільно починати виробництво цукру.

Всього з початку сезону на цукрові заводи області надійшло 1,275 млн т цукрових буряків (на 416 тис. т більше, ніж в минулому році). З них переробили 1,269 млн т.

Середня цукристість буряка склала 18,2% (+0,47% до минулорічних показників).