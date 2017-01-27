У Тернополі горів автомобіль

У Тернополі горів автомобіль.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора на вул. Вербицького, загорівся автомобіль «FORD Scorpio». Вогнем пошкоджено салон автомобіля. Читайте такожНетверезий водій в Києві наїхав на людей при оформленні іншої ДТП Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки, врятовано автомобіль.

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