На Тернопільщині невідомий автомобіль на смерть збив чоловіка, тіло знайшли за 800 метрів від місця аварії

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора близько 23 год при виїзді з села Горинка Кременецького району.

Як встановили слідчі, автомобіль, який збив місцевого жителя, потім ще протягнув його, оскільки тіло виявили за 800 м від плями крові на дорозі, де стався удар.

За версією правоохоронців, це був великогабаритний транспорт.

Відпрацьовують поліцейські і версію про те, що потерпілого збила легківка, а вже потім вантажівка зачепила колесами.

Правоохоронці розшукують очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також водіїв, які проїжджали даною ділянкою дороги у вечірній час.