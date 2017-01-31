На Тернопільщині невідомий автомобіль на смерть збив чоловіка, тіло знайшли за 800 метрів від місця аварії
11:18, 31 січня 2017Тернопіль
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У Тернопільській області автомобіль смертельно травмував 23-річного чоловіка, а потім ще протягнув його 800 метрів по дорозі.
Фото прес-служби Нацполіції Тернопільської області
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора близько 23 год при виїзді з села Горинка Кременецького району.
Як встановили слідчі, автомобіль, який збив місцевого жителя, потім ще протягнув його, оскільки тіло виявили за 800 м від плями крові на дорозі, де стався удар.
За версією правоохоронців, це був великогабаритний транспорт.
Відпрацьовують поліцейські і версію про те, що потерпілого збила легківка, а вже потім вантажівка зачепила колесами.
Правоохоронці розшукують очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також водіїв, які проїжджали даною ділянкою дороги у вечірній час.
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