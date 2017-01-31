На Тернопільщину за рік залучили 118 мільйонів гривень "Теплих кредитів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час міжнародної науково-практичної конференції «ОСББ: досвід, виклики, перспективи» повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Іван Крисак.

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У даному заході взяли участь представники органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівники ОСББ, польські фахівці.

«Сфера діяльності ЖКГ – одна з тих галузей, у якій накопичилася низка проблемних питань, вирішити які можна лише об’єднавши всі наші зусилля. Жителі Тернопільщини досить згуртовані, організовані й активно налаштовані на позитивні зміни. Це підтверджує створення на теренах області близько 1 тис. ОСББ», – зазначив Крисак.

За його словами, на даний час відбувається підготовка до нового сезону оформлення «теплих кредитів». Крисак закликав керівників ОСББ максимально використати дану можливість.

У рамках конференції присутні також обговорили можливість використання міжнародного досвіду проведення реформ у системі житлово-комунального господарства та професійного управління житловим будинком на прикладі Польщі. А також питання вдосконалення послуг з обслуговування будинків, впровадження заходів з енергозбереження, заміну внутрішніх мереж тощо.