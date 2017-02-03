На Тернопільщині затримали 27-річного дезертира з Дніпровської області

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що у під'їзді одного з будинків лежить чоловік у стані алкогольного сп'яніння. На місце виклику виїхали правоохоронці.

Як з'ясувалося, невідомим виявився дезертир. Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили кілька набоїв. А згодом, провівши обшук помешкання, працівники поліції знайшли й інші набої. Їх чоловік зберігав у сараї тимчасового помешкання на Борщівщині.

Загалом поліцейські вилучили сорок набоїв калібру 5,45 мм, патрони зразка 1974 року до нарізної вогнепальної зброї вітчизняного зразка.

Встановлено, що чоловік з 2 березня по 27 квітня 2015 року проходив службу у інженерно-саперній роті військової частини у Дніпропетровську. Він підписав контракт і навіть їздив у зону проведення антитерористичної операції. Проте не дослужив, а втік. Тому одна з версій, що патрони він знайшов саме в час перебування на сході.

Окрім того дніпровець уже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Його притягували до відповідальності за крадіжки, засудили до трьох років позбавлення волі, але звільнили на 11 місяців швидше. Вдруге постав перед законом за крадіжку, вчинену повторно.

Тепер затриманому доведеться відповідати за незаконне зберігання набоїв та дезертирство.