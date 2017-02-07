Голова Тернопільської ОДА потрапив у п'ятірку кращих керівників областей у рейтингу КВУ

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, оцінка базувалася на показниках соціально-економічного розвитку регіонів та опитуванні місцевих експертів.

Перше місце в рейтингу голів ОДА посіла очільниця Харківської області Юлія Світлична. Харківщина стала першою за показниками соцільно-економічного розвитку в 2016 р.

Також у п’ятірці лідерів – Олег Синютка (голова Львівської ОДА обл.), Сергій Кузьменко (Кіровоградська обл.), Степан Барна (Тернопільщина) та Геннадій Москаль (Закарпаття).

Тернопільщина стала 4-ою в Україні за розвитком промисловості та обсягом виконаних будівельних робіт, 5-ою – за прямими іноземними інвестиціями на одну особу населення.

Експерти позитивно відзначили діяльність голови ОДА в напрямку децентралізації. Тернопільщина – лідер в Україні за кількістю об’єднаних громад. Їх в області 36. Крім цього, було високо оцінено впровадження системи електронних закупівель ProZorro.

Соціально-економічний розвиток області було оцінено за 10 напрямками: розвиток промисловості, сільського господарства, темпи будівництва, прийняття в експлуатацію житла, залучення інвестицій, торговельний баланс, зайнятість та безробіття, збільшення заробітної плати, фінансова самодостатність та енергозбереження. Дані аналізувалися на основі інформації Державної служби статисики та відповідей профільних міністерств та облдержадміністрацій на запити ВГО КВУ.

Опитування експертів проводилося шляхом анкетування. Всього було виділено 16 напрямків. Серед іншого ставилися питання щодо реалізації реформ на місцях (децентралізація, спрощення надання адмінпослуг, державні закупівлі, боротьба з корупцією), кадрової політики голови ОДА та співпраці із обласною радою, прозорості роботи тощо. В експертному опитуванні взяли участь 245 осіб. Переважно це були лідери громадської думки, політичні експерти та представники ЗМІ.

Максимум за свою роботу очільник ОДА міг отримати 10 балів (5 – за соц-економ розвиток і 5 – за оцінку від експертів).