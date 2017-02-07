У 2017 році Тернопільщина розраховує 50% від перевиконання плану з митних зборів скерувати на ремонт доріг.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив сьогодні голова облдержадміністрації Степан Барна під час зустрічі з колективом Тернопільської митниці Державної фіскальної служби.

Очільник краю також ознайомився з роботою відділу протидії митним правопорушенням, з процедурою митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів у відділу митного оформлення № 1 митного посту «Тернопіль-центральний».

Читайте такожГолова Тернопільської ОДА потрапив у п'ятірку кращих керівників областей у рейтингу КВУ

«З 1 вересня 2015 року в деяких областях України започаткували митний експеримент. Він передбачає відрахування 50% від перевиконання митного збору на будівництво і реконструкцію доріг. З 1 січня 2017 року наша область також долучилася до цього процесу. Для прикладу, в минулому році Тернопільська митниця здійснила платежів на загальну суму 917 млн. грн., перевиконання - 107 млн грн. А це означає, що 53,5 млн грн. могли бути передбачені на ремонт і реконструкцію доріг. Тому наша стратегія сьогодні – спільно з керівництвом митниці мобілізувати всі зареєстрованих в області підприємців здійснювати розмитнення в нашій області. А також переконати підприємців з інших областей, що вони зможуть комфортніше, успішніше і швидше розмитнюватися саме у нас», – наголосив Барна.

Як розповіла в. о начальника, перший заступник начальника митниці Оксана Антонович, протягом січня поточного року до Державного бюджету України Тернопільською митницею ДФС перераховано 56,3 млн грн.

«За аналогічний період минулого року було адміністровано 49,2 млн грн. Зріст по відношенню до минулого року становить 7,1 млн грн або 12,6», – зазначила Антонович.

Вона нагадала, що впродовж 2016 року Тернопільською митницею ДФС до бюджету перераховано 917,1 млн грн митних платежів. Це на 107,7 млн грн або 13,3% більше, ніж у 2015 році.