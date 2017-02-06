Рятувальники Тернопільщини отримали сучасне захисне обладнання на 137 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, апарати на стисненому повітрі Drager PSS 3000, панорамні маски для захисту органів дихання, обладнання для буксирування автомобілів та бойове спорядження рятувальникам вручили голова ТОДА Степан Барна та голова облради Віктор Овчарук.

Придбано обладнання за кошти резервного фонду Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.

«Обставини, в яких ми зараз перебуваємо, вимагають максимальної підтримки органів цивільного захисту області. Так, у 2016 році ми спрямували близько 1,5 млн грн на переоснащення системи цивільного захисту. Зокрема, 900 тис. грн – з обласного бюджету, ще 600 тис. – з місцевих бюджетів. Для прикладу, у 2015 році на ці потреби було спрямовано лише 220 тис. грн», - зазначив Барна.

Начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей вручив фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення позашляховик з підвищеною прохідністю, обладнаний на базі автомобіля Mitsubishi L200.

Позашляховик рятувальники Тернопільщини отримали в рамках проекту «Захищене освітнє середовище, безпечна вода, санітарія та гігієна, безпека від мін для дітей та їхніх сімей, вражених конфліктом на Сході України», який реалізовується Представництвом Дитячого Фонду ООН в Україні спільно з урядом Японії.