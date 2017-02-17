У Тернополі на зупинці загорівся маршрутний автобус (фото, відео)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора. О 16.45 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на зупинці на Збаразькому кільці із маршрутного автобуса йде дим.

На місце події направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління у складі 6 чоловік особового складу.

На місці пожежники встановили, що загорання виникло у моторному відсіку двигуна. Орієнтовно площа пожежі становила 4 м кв.

О 16.55 вогонь було локалізовано, а о 16.58 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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