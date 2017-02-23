На Тернопільщині в приватному господарстві виявили два артснаряди

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора на території приватного сільськогосподарського угіддя поблизу с. Білокриниця Кременецького району.

Було виявлено два артилерійських снаряди часів Другої світової війни калібром 152 та 76 мм.

Для знешкодження вибухонебезпечних предметів до місця події направлено фахівців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Після детального обстеження прилеглої місцевості на предмет залягання інших боєприпасів, небезпечні знахідки будуть вилучені та знищені шляхом контрольованого підриву в спеціально визначеному безпечному місці.