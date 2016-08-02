Міськрада Тернополя визнала необґрунтованою ініціативу місцевих перевізників підняти тарифи

Як повідомив УНІАН заступник міського голови Володимир Дідич, відповідне рішення прийнято за результатами роботи спеціальної групи. Групу було створено після того, як у травні до Тернопільської міської ради звернулися перевізники з проханням переглянути тариф на перевезення у громадському транспорті міста та встановити його на рівні 3,5 грн замість діючого у 3 грн.

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«Спеціальна робоча група впродовж двох місяців досліджувала пасажиропотік у громадському транспорті Тернополя, до роботи залучала фахівців із вищих навчальних закладів, облаштувала відеокамери на окремих маршрутах та досліджувала об’єктивність поданої перевізниками інформації щодо підняття тарифів. Після проведеної роботи фахівці рекомендували виконавчому комітету утриматися від підняття тарифів у громадському транспорті міста», – розповів Дідич.

За його даними, тариф на проїзд у громадському транспорті Тернополя залишиться незмінним, а для збереження пільгового проїзду міська рада виділить перевізникам компенсацію.

На черговій сесії на ці потреби заплановано додатково скерувати 3,5 млн грн.

Загалом на компенсацію за перевезення пільговиків з міського бюджету в цьому році заплановано витратити 19,52 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, востаннє тариф на проїзд у маршрутках у Тернополі змінювали минулого року, коли він з 1 березня зріс на 20% до 3 грн.