Гройсман про блокаду поставок вугілля: ситуація контрольована і ми подолаємо штучну кризу

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Якими б не були випробування, і ми цю кризу переживемо, навіть якщо вона зроблена якимись українськими руками. Ситуація контрольована, і ми подолаємо штучну кризу, забезпечимо можливості розвитку промисловості, - сказав Гройсман. - Ми не дозволимо нікому, щоб 45-мільйонна країна страждала через чиїсь амбіції. Якщо патріоти України хочуть країні добра, вони повинні розуміти, що треба робити... А починати блокаду в розпал опалювального сезону - це нечесно по відношенню до країни».

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Гройсман нагадав, що з 2014 року Україна регулярно переживає труднощі, які створює Росія військовою, економічною та енергетичною агресією. Однак всі ці роки уряд Арсенія Яценюка, а потім і новий уряд Володимира Гройсмана робили все необхідне, щоб мінімізувати наслідки такої агресії.

«Ми йдемо далі для забезпечення енергонезалежності країни. У середньостроковій перспективі Україна буде енергонезалежною державою», - сказав Гройсман.

Як раніше повідомляв УНІАН, "штаб блокади" та Гройсман обмінялись своїми вимогами і пропозиціями.

Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО, яка почалася наприкінці січня 2017 року.

У той же час орієнтація на повну енергетичну незалежність за основними видами використовуваного Україною палива (газу і вугілля) є стратегічним завданням уряду на середньострокову перспективу. Кабмін опрацьовує можливості нарощування власного видобутку газу і активно стимулює розвідувальну діяльність у цій сфері, а також веде роботи з модернізації існуючих блоків теплоелектростанцій і теплоцентралей, що працюють на вугіллі. Основне завдання в цій сфері - перевести блоки ТЕС і ТЕЦ з антрацитної групи вугілля, що видобувається переважно на непідконтрольній уряду території, на газову, яка видобувається на підконтрольній території. Крім того, вже зараз ведеться робота з повного завантаження атомних блоків і нарощування потужності гідроелектростанцій, які можуть замістити вугілля у виробництві електроенергії для потреб країни.