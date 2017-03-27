На Тернопільщині внаслідок ДТП травмовано 5 осіб
Причини та обставини ДТП встановлює слідство.
Як повідомили УНІАН у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 26 березня, в м. Скалат Підволочиського району.
Встановлено, що близько 1 год ночі зіткнулися автомобілі «Volkswagen Passat» та «Opel Vectra». Унаслідок зіткнення водій «Volkswagen» та її 21-річний пасажир із травмами доставлені в приймальне відділення Скалатської лікарні.
Водій «OPEL VECTRA» з діагнозом перелом кисті правої руки та один із його пасажирів, 23-річний місцевий мешканець, доставлені до тієї ж лікарні. 16-річна пасажирка автомобіля «Opel Vectra» з забоєм хребта доправлена на лікування в ортопедичний відділ Тернопільської дитячої обласної лікарні.
Причини та обставини ДТП встановлює слідство.
Транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик Підволочиського відділу поліції.