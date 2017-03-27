На Тернопільщині внаслідок ДТП травмовано 5 осіб

11:13, 27 березня 2017
Тернопіль
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Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Як повідомили УНІАН у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області, дорожньо-­транспортна пригода сталася учора, 26 березня, в м. Скалат Підволочиського району.

Встановлено, що близько 1 год ночі зіткнулися автомобілі «Volkswagen Passat» та «Opel Vectra». Унаслідок зіткнення водій «Volkswagen» та її 21-­річний пасажир із травмами доставлені в приймальне відділення Скалатської лікарні.

Водій «OPEL VECTRA» з діагнозом­ перелом кисті правої руки та один із його пасажирів, 23-­річний місцевий мешканець, доставлені до тієї ж лікарні. 16­-річна пасажирка автомобіля «Opel Vectra» з забоєм хребта доправлена на лікування в ортопедичний відділ Тернопільської дитячої обласної лікарні.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик Підволочиського відділу поліції. 

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Теги: #ДТП#Тернопільщина