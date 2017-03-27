У центрі Тернополя на дереві повісили опудало зі свинячою головою як протест проти внесених депутатами змін до Генплану

У центрі Тернополя біля пам’ятника Івану Франку на дереві повісили опудало зі свинячою головою. Як передає кореспондент УНІАН, на опудалі розміщено плакат з написом «Тернопільські свині голосують за Генплан».

Зараз опудало жваво обговорюють в соцмережах.

«Класно, але було б ще крутіше якби реально 26 запроданців висіли на алеї ганьби ))) якщо недоробок нездал ніколи не мав ні совісті, ні честі, ні гідності, бо він тут ПОКИ ЩО по найму, і жити а тим паче розвивати місто наголошую ніколи не мав на меті - то що спонукало цих 25 холуїв впасти підстілками і продати майбутнє своїх близьких та рідних за тих пару нещасних і брудних нездалівських доларів - поняття не маю, але час розплати для цих політичних трупів не за горами )))», – написав в коментарях під розміщеними фото опудала Руслан Фортуна.

Ще у вихідні в Фейсбуці тернополяни масово почали поширювати прізвище депутатів, які 24 березня проголосували за зміни до Генплану, які, на думку громадськості, призведуть до чергових забудов на місці зелени зон.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Тернопільська міська рада затвердила зміни до Генплану, за відповідне рішення проголосували 26 депутатів.

Попередньо 24 лютого Тернопільська міська рада не затвердила зміни до Генплану міста через численні зауваження громадськості та депутатів.

Активісти протестували проти того, що змінами хочуть узаконити будови в зелених зонах, а також можливого надання паркових зон під будівництво.

Окремо наголошувалося, що зміни не пройшли Громадських слухань, його не розглядала містобудівна рада, в архітекторів теж було чимало зауважень до проекту.

24 лютого було створено робочу групу, яка мала вивчили усі спірні ділянки.

Втім, несподівано на 24 березня було скликано сесію, депутатів про її проведення повідомили 23 березня пізно ввечері, офіційного повідомлення представникам ЗМІ заздалегідь взагалі не надійшло.

Голова постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, депутат міської ради Андрій Шкула висловив переконання, що спочатку необхідно було опрацювати всі зміни, які запропонували представники робочої групи, а вже після цього виносити даний проект на голосування.