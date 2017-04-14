Дохід голови Тернопільської облради у 2016 році склав 280 тис. грн

Дохід голови Тернопільської облради Віктора Овчарука у 2016 році склав 280,11 тис. грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій ним декларації.

У документі зазначено, що заробітної плати за основним місцем роботи у 2016 році Овчарук отримав 251,555 тис. грн, зарплати, отриманої за сумісництвом (медична практика), – 15,102 тис. грн, 13,453 тис. грн склали соціальні виплати.

Дружина Овчарука отримала дохід у 151,724 тис. грн, зокрема 18,574 тис. грн зарплати та 133,15 тис. грн доходу, виплаченого самозайнятій особі.

У власності дружини – квартира у Тернополі площею 87 кв. м та земельна ділянка в с. Охримівці Збаразького району площею 1,365 тис м кв.

Також у неї в наявності авто Skoda Oktavia 2011 р.

У банках голова облради зберігає 35,4 тис. грн, готівкою – 4 тис. доларів.

У дружини Овчарука на банківському рахунку – 17,108 тис. грн, готівки – 3,9 тис. доларів.